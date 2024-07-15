Что показали в 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»
На HBO вышла пятая серия второго сезона «Дома Дракона». Новый эпизод сериала получил название «Регент».
Что произошло в 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»
- Корлис Веларион оплакивает смерть своей жены Рейнис;
- в Королевской Гавани отрубленная голова ее дракона Мелейс (Красной Королевы) проносится по улицам в качестве доказательства храбрости Эйгона и пример того, что происходит с его предателями. Люди напуганы, и видят в голове дракона зловещее предзнаменование;
- Рейнира также скорбит и хочет в отместку нанести удар по Королевской Гавани, но советники пытаются ее отговорить, давая понять, что Рейнира, в первую очередь, слабая женщина;
- Эйгон жив, но его тело обуглено и искалечено. Великий мейстер не может сказать вдовствующей королеве, выживет ли ее сын или нет;
- принц Эймонд заключает, что кто-то должен будет править вместо Эйгона;
- Малый совет собирается, чтобы обсудить войну и вопрос о престолонаследии;
- Деймон вместе с Уиллемом Блэквудом вынуждает своего соперника, лорда Бракена, осудить Эйгона и присягнуть королеве Рейнире.
- Рейнира отправляет сира Альфреда в Харренхол, чтобы выяснить истинные намерения Деймона;
- Деймон продолжает сталкиваться с тревожными видениями.
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12 июл 20:05
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