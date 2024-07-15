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Дом Дракона 2 сезон: что показали в 5 серии — Регент
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Сегодня, 12:20

1 мин.

Что показали в 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO вышла пятая серия второго сезона «Дома Дракона». Новый эпизод сериала получил название «Регент».

Что произошло в 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»

  • Корлис Веларион оплакивает смерть своей жены Рейнис;
  • в Королевской Гавани отрубленная голова ее дракона Мелейс (Красной Королевы) проносится по улицам в качестве доказательства храбрости Эйгона и пример того, что происходит с его предателями. Люди напуганы, и видят в голове дракона зловещее предзнаменование;
  • Рейнира также скорбит и хочет в отместку нанести удар по Королевской Гавани, но советники пытаются ее отговорить, давая понять, что Рейнира, в первую очередь, слабая женщина;
  • Эйгон жив, но его тело обуглено и искалечено. Великий мейстер не может сказать вдовствующей королеве, выживет ли ее сын или нет;
  • принц Эймонд заключает, что кто-то должен будет править вместо Эйгона;
  • Малый совет собирается, чтобы обсудить войну и вопрос о престолонаследии;
  • Деймон вместе с Уиллемом Блэквудом вынуждает своего соперника, лорда Бракена, осудить Эйгона и присягнуть королеве Рейнире.
  • Рейнира отправляет сира Альфреда в Харренхол, чтобы выяснить истинные намерения Деймона;
  • Деймон продолжает сталкиваться с тревожными видениями.
&laquo;Дракарис!&raquo;: обзор четвертой серии второго сезона сериала &laquo;Дом дракона&raquo;. «Дракарис!»: обзор четвертой серии второго сезона сериала «Дом дракона»

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