Что показали в 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»

в Королевской Гавани отрубленная голова ее дракона Мелейс (Красной Королевы) проносится по улицам в качестве доказательства храбрости Эйгона и пример того, что происходит с его предателями. Люди напуганы, и видят в голове дракона зловещее предзнаменование;