Что показали в 3 серии 2 сезона «Дома Дракона»

На HBO прошла премьера третьей серии второго сезона «Дома Дракона», получившей название «Горящая мельница». Срежиссировала эпизод Гита Патель, а сценарий написал Дэвид Хэнкок — это его первая попытка поработать над сериалом.

Что было в 3 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Бракены и Блэквуды спорят о границе своих земель. Одна сторона поддерживает Рейниру, другая — Эйгона;

Рейнира обсуждает положение дел со своей тетей Рейнис и приходит к выводу, что ей нужно отправиться в Королевскую Гавань, чтобы встретиться с Алисентой;

Рейнира просит о помощи Мисарию, которая хочет отомстить Хайтауэрам за то, что они разрушили ее жизнь;

Рейнира встречается с Алисентой и умоляет ее сделать все возможное для избежания войны. Алисента отвечает, что уже слишком поздно;

Чтобы обезопасить свою семью, Рейнира предпринимает ряд мер;

Деймон отправляется в Харренхолл, где встречается с Саймоном Стронгом;