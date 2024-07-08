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Дом Дракона 2 сезон: что было в 4 серии — сюжет Красный дракон и Золотой
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:45

1 мин.

Что показали в 4 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO вышла четвертая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Красный дракон и Золотой». Режиссером эпизода выступил Алан Тейлор, а сценарий серии написал Райан Кондал.

Дом Дракона, 2 сезон. Дата выхода 2 сезона сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов

Что произошло в 4 серии 2 сезона «Дома Дракона»

  • Деймон видит сон о том, как отрубает голову юной Рейнире, которая обвиняет его в измене;

  • Архимейстер Орвиль готовит Алисенте чай для аборта — это замечает Ларис;

  • Эйгон узнает, что Эймонд и Кристон планировали осаду Харренхола за его спиной;

  • Кристон обезглавливает лорда Дарклина, который отказывается от верности Эйгону;

  • Деймон видит одноглазую версию себя и встречает женщину по имени Алис Риверс. Она сообщает ему, что в Харренхоле живут привидения;

  • Рейнира возвращается на Драконий Камень и решается отправить драконов на войну;

  • Рейнис вызывается атаковать армию Коля на своем драконе Мелеис;

  • Эйгон отправляется в Грачиный Приют на своем драконе Солнечном Огне;

  • Рейнис и Мелеис сжигают войска Кристона;

  • Мелеис сражается с Солнечным Огнем;

  • В ходе битвы Вхагар убивает Мелеис, а Рейнис погибает.

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