Что показали в 4 серии 2 сезона «Дома Дракона»
На HBO вышла четвертая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Красный дракон и Золотой». Режиссером эпизода выступил Алан Тейлор, а сценарий серии написал Райан Кондал.
Что произошло в 4 серии 2 сезона «Дома Дракона»
- Деймон видит сон о том, как отрубает голову юной Рейнире, которая обвиняет его в измене;
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Архимейстер Орвиль готовит Алисенте чай для аборта — это замечает Ларис;
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Эйгон узнает, что Эймонд и Кристон планировали осаду Харренхола за его спиной;
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Кристон обезглавливает лорда Дарклина, который отказывается от верности Эйгону;
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Деймон видит одноглазую версию себя и встречает женщину по имени Алис Риверс. Она сообщает ему, что в Харренхоле живут привидения;
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Рейнира возвращается на Драконий Камень и решается отправить драконов на войну;
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Рейнис вызывается атаковать армию Коля на своем драконе Мелеис;
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Эйгон отправляется в Грачиный Приют на своем драконе Солнечном Огне;
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Рейнис и Мелеис сжигают войска Кристона;
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Мелеис сражается с Солнечным Огнем;
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В ходе битвы Вхагар убивает Мелеис, а Рейнис погибает.