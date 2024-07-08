Что показали в 4 серии 2 сезона «Дома Дракона»

На HBO вышла четвертая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Красный дракон и Золотой». Режиссером эпизода выступил Алан Тейлор, а сценарий серии написал Райан Кондал.

Деймон видит сон о том, как отрубает голову юной Рейнире, которая обвиняет его в измене;

Архимейстер Орвиль готовит Алисенте чай для аборта — это замечает Ларис;

Эйгон узнает, что Эймонд и Кристон планировали осаду Харренхола за его спиной;

Кристон обезглавливает лорда Дарклина, который отказывается от верности Эйгону;

Деймон видит одноглазую версию себя и встречает женщину по имени Алис Риверс. Она сообщает ему, что в Харренхоле живут привидения;

Рейнира возвращается на Драконий Камень и решается отправить драконов на войну;

Рейнис вызывается атаковать армию Коля на своем драконе Мелеис;

Эйгон отправляется в Грачиный Приют на своем драконе Солнечном Огне;

Рейнис и Мелеис сжигают войска Кристона;

Мелеис сражается с Солнечным Огнем;