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Дом Дракона 2 сезон: актеры и персонажи — кто снялся
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:55

2 мин.

Кто снялся во 2 сезоне «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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16 июня на HBO состоится премьера продолжения сериала «Дом Дракона». Второй сезон проекта будет сосредоточен на Вестеросе, находящемся на пороге гражданской войны.

Основные актеры 2 сезона «Дома Дракона»

  • Мэтт Смит — Деймон Таргариен;

  • Оливия Кук — Алисента Хайтауэр;

  • Эмма Д'Арси — Рейнира Таргариен;

  • Рис Иванс — Отто Хайтауэр;

  • Стив Туссен — Корлис Веларион;

  • Ив Бест — Рейенис Таргариен;

  • Соноя Мидзуно — Мисария;

  • Фабьен Франкель — Кристон Коль;

  • Том Глинн-Карни — Эйегон II Таргариен;

  • Юэн Митчелл — Эйемонд Таргариен;

  • Гарри Коллетт — Джекейрис Веларион;

  • Бетани Антония — Бейла Таргариен;

  • Фиби Кэмпбелл — Рейна Таргариен;

  • Фиа Сабан — Хелейна Таргариен.

Дом дракона 2 сезон. Предпосылки войны: что было в первом сезоне «Дома Дракона»

Приглашенные актеры 2 сезона «Дома Дракона»

  • Джефферсон Холл — Тиланд Ланнистер и Джейсон Ланнистер;

  • Мэттью Нихэм — Ларис Стронг;

  • Том Тейлор — Криган Старк;

  • Киран Бью — Хью Молот;

  • Том Беннетт — Ульф Белый;

  • Аманда Коллин — Джейн Аррен;

  • Гейл Ранкин — Алис Риверс;

  • Фредди Фокс — Гвейн Хайтауэр;

  • Саймон Рассел Бил — Саймон Стронг;

  • Абубакар Салим — Алин из Халла;

  • Клинтон Либерти — Аддам из Халла;

  • Винсент Риган — Рикард Торне;

  • Джейми Кенна — Альфред Брум;

  • Марк Стоббарт — Сыр;

  • Сэм К. Уилсон — Кровь;

  • Энтони Флэнеган — Стеффон Дарклин;

  • Джордон Стивенс — Элинда Масси;

  • Пол Кеннеди — Джаспер Уайлд;

  • Люк Титтенсор — Аррик Каргилл;

  • Эллиотт Титтенсор — Эррик Каргилл;

  • Олив Бивер — Джехейра Таргариен;

  • Джуд Рок — Джейхейрис Таргариен;

  • Оскар Эскинази — Джоффри Веларион;

  • Арчи Барнс — Оскар Талли;

  • Майкл Элвин — Саймон Стонтон;

  • Мэдди Эванс — Диана;

  • Мишель Боннар — Мадам Сильви;

  • Терло Конвери — Валис Мутон;

  • Ральф Дэвис — Леон Эстермонт;

  • Барни Фишвик — Мартин Рейн;

  • Ток Стивен — Эддард Уотерс;

  • Дэниел Фазерс — Хамфри Леффорд;

  • Анна Франколини — Леди Маллистер;

  • Джон-Пол Херли — Лорд Дарри;

  • Грэм Мак-Найт — Пакстер Стронг;

  • Стивен Пэйси — Гюнтор Дарклин;

  • Роберт Роудс — Серебряный Денис;

  • Сара Вудворд — Леди Серена.

Дом дракона 2: что известно. Больше крови, меньше серий: что известно про второй сезон «Дома дракона»

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