Кто снялся во 2 сезоне «Дома Дракона»
16 июня на HBO состоится премьера продолжения сериала «Дом Дракона». Второй сезон проекта будет сосредоточен на Вестеросе, находящемся на пороге гражданской войны.
Основные актеры 2 сезона «Дома Дракона»
- Мэтт Смит — Деймон Таргариен;
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Оливия Кук — Алисента Хайтауэр;
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Эмма Д'Арси — Рейнира Таргариен;
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Рис Иванс — Отто Хайтауэр;
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Стив Туссен — Корлис Веларион;
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Ив Бест — Рейенис Таргариен;
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Соноя Мидзуно — Мисария;
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Фабьен Франкель — Кристон Коль;
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Том Глинн-Карни — Эйегон II Таргариен;
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Юэн Митчелл — Эйемонд Таргариен;
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Гарри Коллетт — Джекейрис Веларион;
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Бетани Антония — Бейла Таргариен;
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Фиби Кэмпбелл — Рейна Таргариен;
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Фиа Сабан — Хелейна Таргариен.
Приглашенные актеры 2 сезона «Дома Дракона»
- Джефферсон Холл — Тиланд Ланнистер и Джейсон Ланнистер;
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Мэттью Нихэм — Ларис Стронг;
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Том Тейлор — Криган Старк;
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Киран Бью — Хью Молот;
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Том Беннетт — Ульф Белый;
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Аманда Коллин — Джейн Аррен;
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Гейл Ранкин — Алис Риверс;
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Фредди Фокс — Гвейн Хайтауэр;
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Саймон Рассел Бил — Саймон Стронг;
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Абубакар Салим — Алин из Халла;
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Клинтон Либерти — Аддам из Халла;
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Винсент Риган — Рикард Торне;
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Джейми Кенна — Альфред Брум;
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Марк Стоббарт — Сыр;
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Сэм К. Уилсон — Кровь;
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Энтони Флэнеган — Стеффон Дарклин;
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Джордон Стивенс — Элинда Масси;
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Пол Кеннеди — Джаспер Уайлд;
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Люк Титтенсор — Аррик Каргилл;
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Эллиотт Титтенсор — Эррик Каргилл;
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Олив Бивер — Джехейра Таргариен;
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Джуд Рок — Джейхейрис Таргариен;
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Оскар Эскинази — Джоффри Веларион;
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Арчи Барнс — Оскар Талли;
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Майкл Элвин — Саймон Стонтон;
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Мэдди Эванс — Диана;
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Мишель Боннар — Мадам Сильви;
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Терло Конвери — Валис Мутон;
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Ральф Дэвис — Леон Эстермонт;
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Барни Фишвик — Мартин Рейн;
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Ток Стивен — Эддард Уотерс;
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Дэниел Фазерс — Хамфри Леффорд;
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Анна Франколини — Леди Маллистер;
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Джон-Пол Херли — Лорд Дарри;
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Грэм Мак-Найт — Пакстер Стронг;
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Стивен Пэйси — Гюнтор Дарклин;
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Роберт Роудс — Серебряный Денис;
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Сара Вудворд — Леди Серена.