Вышло видео о создании финала 2 сезона «Дома Дракона»

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Канал GameofThrones опубликовал видео о съемках финала второго сезона «Дома Дракона», в котором шоураннер, режиссер, сценарист и актерский состав сериала рассказывают о создании восьмого эпизода проекта «Королева, которая была».

В заключительной серии второго сезона идет подготовка к битве, Эйгон и Ларис решают уехать в безопасное место, Деймон принимает свою скромную роль, отказываясь от былых амбиций, а Алисента находит свой путь к свободе.