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Дом Дракона 2 сезон 8 серия: дата выхода — когда выйдет в России и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

1 мин.

Когда выйдет 8 серия 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Финальная, восьмая серия второго сезона «Дома Дракона» выйдет 4 августа в 21.00 на HBO по североамериканскому восточному времени — 5 августа в 04.00 по московскому времени.

В седьмом эпизоде продолжения приквела «Игры престолов» под названием «Красный посев» Рейнира собирает бастардов Таргариенов для своих драконов, а Алисента уходит в Королевский лес, чтобы подумать о своем будущем.

Восьмой эпизод «Дома Дракона» в премьерный день можно будет посмотреть на стриминге MAX. А примерно через неделю серия станет доступна с русской озвучкой на сервисе «Амедиатека» (а также на стримингах с доступом к этой библиотеке).

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