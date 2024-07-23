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Дом Дракона 2 сезон 7 серия: превью и трейлер 7 эпизода — когда выйдет
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Сегодня, 14:30

0 мин.

Вышло превью 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал превью седьмой серии второго сезона «Дома Дракона». В новом эпизоде Алисента переживает переоценку ценностей, а Деймон, похоже, закончил разбираться в себе и принял решение.

Дом Дракона, 2 сезон. Когда выйдет 7 серия 2 сезона «Дома Дракона»

В предыдущей серии «Простой люд» принц-регент Эймонд проявляет себя жестоким и недальновидным правителем, а Эйгон все еще слаб для возвращения на трон.

&laquo;Дом дракона&raquo;, 2-й сезон, 6-я серия: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; что было в&nbsp;серии &laquo;Простой люд&raquo;. «Простой люд»: какой получилась 6-я серия 2-го сезона «Дома Дракона»

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