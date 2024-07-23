Вышло превью 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Max опубликовал превью седьмой серии второго сезона «Дома Дракона». В новом эпизоде Алисента переживает переоценку ценностей, а Деймон, похоже, закончил разбираться в себе и принял решение.

В предыдущей серии «Простой люд» принц-регент Эймонд проявляет себя жестоким и недальновидным правителем, а Эйгон все еще слаб для возвращения на трон.