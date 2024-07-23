Вышло превью 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»
Max опубликовал превью седьмой серии второго сезона «Дома Дракона». В новом эпизоде Алисента переживает переоценку ценностей, а Деймон, похоже, закончил разбираться в себе и принял решение.
В предыдущей серии «Простой люд» принц-регент Эймонд проявляет себя жестоким и недальновидным правителем, а Эйгон все еще слаб для возвращения на трон.
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