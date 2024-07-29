На HBO вышла седьмая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Красный посев». Режиссером эпизода стал Лони Перистир, а сценарий серии написал Дэвид Хэнкок.

Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»

По совету Мисарии Рейнира решает расширить круг потенциальных наездников драконов до бастардов;

Сыну Рейниры Джекейрису не нравится эта идея, ведь он понимает, что и сам бастард;

Хранители Драконов, верящие в их силу и божественный статус, тоже не в восторге от решения Рейниры;

План Рейниры срабатывает, но с большими потерями;

Переживая об утрате былого влияния, Алисента уезжает в близлежащий Королевский лес, чтобы понять, что делать дальше;

Деймон переосмысляет свое стремление к короне. К нему все еще приходят странные видения;

Рейна отправляется в горы на поиски дикого дракона;