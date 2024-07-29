Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»
На HBO вышла седьмая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Красный посев». Режиссером эпизода стал Лони Перистир, а сценарий серии написал Дэвид Хэнкок.
Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»
- По совету Мисарии Рейнира решает расширить круг потенциальных наездников драконов до бастардов;
- Сыну Рейниры Джекейрису не нравится эта идея, ведь он понимает, что и сам бастард;
- Хранители Драконов, верящие в их силу и божественный статус, тоже не в восторге от решения Рейниры;
- План Рейниры срабатывает, но с большими потерями;
- Переживая об утрате былого влияния, Алисента уезжает в близлежащий Королевский лес, чтобы понять, что делать дальше;
- Деймон переосмысляет свое стремление к короне. К нему все еще приходят странные видения;
- Рейна отправляется в горы на поиски дикого дракона;
- Эймонд начинает более серьезно относиться к надвигающейся на него и его сторонников угрозе.
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26 июл 19:35
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