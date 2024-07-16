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Дом Дракона 2 сезон 6 серия: превью и трейлер — дата выхода
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Сегодня, 17:20

0 мин.

Вышло превью 6 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал превью шестой серии второго сезона «Дома Дракона». Режиссером эпизода выступил Андрий Парекх.

В предыдущей серии продолжения приквела «Игры престолов», получившей название «Регент», Эймонд пытается не смотря ни на что укрепить свою власть.

Премьера шестой серии второго сезона «Дома Дракона» пройдет на HBO 21 июля в 21.00 по североамериканскому восточному времени — 22 июля в 04.00 по московскому времени.

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