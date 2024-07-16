Вышло превью 6 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Max опубликовал превью шестой серии второго сезона «Дома Дракона». Режиссером эпизода выступил Андрий Парекх.

В предыдущей серии продолжения приквела «Игры престолов», получившей название «Регент», Эймонд пытается не смотря ни на что укрепить свою власть.

Премьера шестой серии второго сезона «Дома Дракона» пройдет на HBO 21 июля в 21.00 по североамериканскому восточному времени — 22 июля в 04.00 по московскому времени.