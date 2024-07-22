Что показали в 6 серии 2 сезона «Дома Дракона»
На HBO вышла шестая серия второго сезона «Дома Дракона»
На HBO вышла шестая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Простой люд». Режиссером эпизода выступил Андрий Парекх, а сценарий серии написала Эйлин Шим.
Что показали в 6 серии 2 сезона «Дома Дракона»
- После потери Рейнис и Мелейс приоритетом для Рейниры стал поиск другого всадника дракона;
- Корлис Веларион (Морской Змей) принимает предложение Рейниры стать ее Десницей;
- Малый совет снова дает понять Рейнире, что она не сможет выиграть войну без Деймона, а Мисария считает, что та сможет справиться без него;
- Мисария использует свою сеть шпионов в Королевской Гавани, чтобы повлиять на общественное мнение;
- Это срабатывает: Алисента с Хелейной попадают в опасную ситуацию;
- Деймон все еще переживает личностный кризис в Харренхолле;
- В Королевской Гавани не хватает продовольствия. Эймонд не только превратил город в тюрьму, но и устраивает пиры, пока его люди голодают;
- Никто ничего не слышал об Отто Хайтауэре с тех пор, как его изгнали, и это беспокоит Алисенту;
- Алисента продолжает терять свое влияние и власть. Эймонд отстраняет ее от участия в совете;
- Эймонд хочет, чтобы его люди двинулись к Харренхоллу, чтобы победить Деймона;
- Эйгон пришел в сознание, но все еще слаб для возвращения на трон.
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19 июл 19:30
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