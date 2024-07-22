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Дом Дракона 2 сезон 6 серия: что показали в эпизоде Простой люд
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Сегодня, 12:00

1 мин.

Что показали в 6 серии 2 сезона «Дома Дракона»

На HBO вышла шестая серия второго сезона «Дома Дракона»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO вышла шестая серия второго сезона «Дома Дракона», получившая название «Простой люд». Режиссером эпизода выступил Андрий Парекх, а сценарий серии написала Эйлин Шим.

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Что показали в 6 серии 2 сезона «Дома Дракона»

  • После потери Рейнис и Мелейс приоритетом для Рейниры стал поиск другого всадника дракона;
  • Корлис Веларион (Морской Змей) принимает предложение Рейниры стать ее Десницей;
  • Малый совет снова дает понять Рейнире, что она не сможет выиграть войну без Деймона, а Мисария считает, что та сможет справиться без него;
  • Мисария использует свою сеть шпионов в Королевской Гавани, чтобы повлиять на общественное мнение;
  • Это срабатывает: Алисента с Хелейной попадают в опасную ситуацию;
  • Деймон все еще переживает личностный кризис в Харренхолле;
  • В Королевской Гавани не хватает продовольствия. Эймонд не только превратил город в тюрьму, но и устраивает пиры, пока его люди голодают;
  • Никто ничего не слышал об Отто Хайтауэре с тех пор, как его изгнали, и это беспокоит Алисенту;
  • Алисента продолжает терять свое влияние и власть. Эймонд отстраняет ее от участия в совете;
  • Эймонд хочет, чтобы его люди двинулись к Харренхоллу, чтобы победить Деймона;
  • Эйгон пришел в сознание, но все еще слаб для возвращения на трон.
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