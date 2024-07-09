Вышло превью 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Max опубликовал превью пятой серии второго сезона «Дома Дракона». Режиссером нового эпизода выступила Клэр Килнер.

В продолжении проекта Деймон (Мэтт Смит) снова сталкивается с влиянием Харренхола, а Рейнира (Эмма Д'Арси) заключает, что путь, по которому она идет, никогда не будет пройден.

Пятая серия второго сезона «Дома Дракона» выйдет 14 июля в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO — 15 июля в 04.00 по московскому времени.