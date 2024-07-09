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Дом Дракона 2 сезон 5 серия: превью и трейлер, когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:20

0 мин.

Вышло превью 5 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал превью пятой серии второго сезона «Дома Дракона». Режиссером нового эпизода выступила Клэр Килнер.

В продолжении проекта Деймон (Мэтт Смит) снова сталкивается с влиянием Харренхола, а Рейнира (Эмма Д'Арси) заключает, что путь, по которому она идет, никогда не будет пройден.

Пятая серия второго сезона «Дома Дракона» выйдет 14 июля в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO — 15 июля в 04.00 по московскому времени.

&laquo;Дракарис!&raquo;: обзор четвертой серии второго сезона сериала &laquo;Дом дракона&raquo;. «Дракарис!»: обзор четвертой серии второго сезона сериала «Дом дракона»

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