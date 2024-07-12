Когда выйдет 5 серия 2 сезона «Дома Дракона»

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Пятая серия второго сезона сериала «Дом Дракона» выйдет 14 июля в 21.00 по североамериканскому восточному времени на HBO — 15 июля в 4.00 по московскому времени.

Режиссером эпизода выступила Клэр Килнер, известная по работе над Fallout и «Поколением Ви».

В предыдущей серии продолжения приквела «Игры престолов», получившей название «Красный дракон и Золотой», Деймон снова столкнулся с призраками Харренхола, Рейнира приняла решение отправить драконов на войну, а Рейнис погибла в ходе битвы.

Второй сезон «Дома Дракона» также выходит на российских платформах Wink, «Кинопоиск» и других.