Опубликовано превью третьей серии 2 сезона «Дома Дракона»

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Max опубликовал превью третьего эпизода второго сезона сериала «Дом Дракона». Режиссером грядущей серии выступила Гита Васант Патель.

Первый эпизод второго сезона приквела «Игры престолов» получил название «Сын за сына», и в нем Деймон стремится отомстить за смерть сына Рейниры Люцериса.

Вторая серия проекта «Рейнира Жестокая» рассказывает о последствиях предпринятых героями действий.

Третий эпизод «Дома Дракона» выйдет 30 июня.