Опубликовано превью третьей серии 2 сезона «Дома Дракона»
Max опубликовал превью третьего эпизода второго сезона сериала «Дом Дракона». Режиссером грядущей серии выступила Гита Васант Патель.
Первый эпизод второго сезона приквела «Игры престолов» получил название «Сын за сына», и в нем Деймон стремится отомстить за смерть сына Рейниры Люцериса.
Вторая серия проекта «Рейнира Жестокая» рассказывает о последствиях предпринятых героями действий.
Третий эпизод «Дома Дракона» выйдет 30 июня.
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