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Дом Дракона 2 сезон 3 серия: когда выйдет, что будет в 3 серии — трейлер
Фильмы и сериалы

25 июня, 23:45

0 мин.

Опубликовано превью третьей серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал превью третьего эпизода второго сезона сериала «Дом Дракона». Режиссером грядущей серии выступила Гита Васант Патель.

Первый эпизод второго сезона приквела «Игры престолов» получил название «Сын за сына», и в нем Деймон стремится отомстить за смерть сына Рейниры Люцериса.

Вторая серия проекта «Рейнира Жестокая» рассказывает о последствиях предпринятых героями действий.

Третий эпизод «Дома Дракона» выйдет 30 июня.

Дом дракона 2 сезон. «Рейнира жестокая» — оправдан ли заголовок второй серии нового сезона «Дом дракона»?

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