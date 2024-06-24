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Дом Дракона 2 сезон: 2 серия Рейнира Жестокая рекап
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:25

2 мин.

Что показали во 2 эпизоде второго сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO вышел второй эпизод второго сезона сериала «Дом Дракона». Новая серия получила название «Рейнира Жестокая». Режиссером эпизода выступила Клэр Килнер, а сценарий серии написала Сара Хесс.

В первом эпизоде «Сын за сына» не найдя Эймонда (Юэн Митчелл), наемники убивают наследника короля Эйгона (Том Глинн-Карни) Джейхейриса. Вторая серия сосредоточена на событиях, развернувшихся после этой трагедии в Красном замке.

Что показали во 2 серии 2 сезона «Дома Дракона»

  • Эйгон в ярости кричит, что убьет всех предателей и злодеев;

  • Сир Отто Хайтауэр (Рис Иванс) уверяет Алисенту (Оливия Кук), что виновники будут найдены;

  • Алисента задается вопросом, не стала ли эта трагедия наказанием Богов за ее собственные грехи;

  • Отто отмечает, что не имеет значения, кто именно убил ребенка. Какой бы ни была правда, виновата Рейнира. Он предлагает провести открытую похоронную процессию. По мнению Отто, увидев тело мертвого ребенка, все восстанут против Рейниры;

  • Ларис (Мэттью Нихэм) допрашивает убийцу — тот сразу признается, что его нанял Деймон (Мэтт Смит);

  • Узнав об убийстве Джейхейриса, Рейнира (Эмма Д'Арси) ошеломлена и оскорблена, что кто-то может считать ее виновной;

  • Рейнира обвиняет Деймона в ослаблении ее притязаний на трон;

  • Деймон обвиняет Рейниру в излишней мягкости и осторожности, на которую нет возможности в ее обстоятельствах;

  • Рейнира пытается выяснить у Мисарии (Соноя Мидзуно), что та знает об убийстве — та отвечает правду и рассказывает о том, какую роль Хайтауэры сыграли в ее жизни;

  • В ходе конфликта Отто и Эйгона последний решает, что ему нужна новая Десница;

  • На Рейниру готовится нападение;

  • Алисента и Кристон Коль (Фабьен Франкель) выясняют отношения.

Дом Дракона, 2 сезон. Что произошло в первой серии 2 сезона «Дома Дракона»

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