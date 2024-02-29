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Долгожданный рассвет 2023: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 13:15

1 мин.

В российский прокат вышла историческая драма «Долгожданный рассвет»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Долгожданный рассвет».
Фото Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
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Сегодня, 29 февраля состоялась российская премьера исторической драмы «Долгожданный рассвет», которая была номинирована на «Золотого льва». Режиссером и сценаристом проекта выступил Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга»).

Действие картины разворачивается в 1950-е годы в Риме. По сюжету главная героиня стоит на пороге брака с нелюбимым мужчиной, поэтому решается радикально изменить свою жизнь, ворвавшись в мир кино.

В фильме снялись Ребекка Антоначи, Лили Джеймс, Джо Кири, Рэйчел Сеннотт, Альба Рорвахер, Уиллем Дефо, София Паницци, Кармен Поммелла, Джованни Москелла и Энцо Казертано.

Картина «Долгожданный рассвет» доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 29 февраля.

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