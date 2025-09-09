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Долгая прогулка фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть в России
Фильмы и сериалы

9 сентября 2025, 19:30

1 мин.

Фильм «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга выйдет в российских кинотеатрах 18 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Долгая прогулка», реж. Фрэнсис Лоуренс, Vertigo Entertainment, Lionsgate
Фото Кадр из фильма «Долгая прогулка», реж. Фрэнсис Лоуренс, Vertigo Entertainment, Lionsgate

18 сентября в российский прокат выйдет драматический триллер Фрэнсиса Лоуренса («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). Картина по одноименному роману Стивена Кинга рассказывает о ежегодном соревновании, победитель которого получит все, что пожелает. Для того чтобы выиграть, необходимо идти со скоростью выше 3 миль в час.

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Кто снялся в фильме «Долгая прогулка»

В картине снялись Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Нюот, Чарли Пламмер, Бен Ван, Джордан Гонсалес, Джошуа Оджик, Марк Хэмилл и Роман Гриффин Дэвис.

Трейлер фильма «Долгая прогулка»

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