Фильм «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга выйдет в российских кинотеатрах 18 сентября

18 сентября в российский прокат выйдет драматический триллер Фрэнсиса Лоуренса («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). Картина по одноименному роману Стивена Кинга рассказывает о ежегодном соревновании, победитель которого получит все, что пожелает. Для того чтобы выиграть, необходимо идти со скоростью выше 3 миль в час.

Кто снялся в фильме «Долгая прогулка»

В картине снялись Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Нюот, Чарли Пламмер, Бен Ван, Джордан Гонсалес, Джошуа Оджик, Марк Хэмилл и Роман Гриффин Дэвис.