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Доктор Одиссей сериал 2024: трейлер и дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 16:05

1 мин.

Сериал «Доктор Одиссей»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Одиссей»
Фото Кадр из сериала «Доктор Одиссей»
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Сегодня, 26 сентября на ABC пройдет премьера сериала «Доктор Одиссей». Режиссером проекта выступил Пэрис Барклай («Монстр»).

По сюжету драмы новый бортовой врач вместе со своей командой сталкивается с уникальными медицинскими ситуациями на роскошном круизном лайнере.

В сериале снялись Джошуа Джексон, Дон Джонсон, Филлипа Су, Шон Тил, Ной Фернли, Джиджи Зумбадо, Джулиан Ларах, Аманда Ри, Анна МакДональд и Мэйсон Трублад.

Трейлер сериала «Доктор Одиссей»

Расписание релиза эпизодов сериала «Доктор Одиссей»

1 серия 26 сентября
2 серия 3 октября
3 серия 10 октября
4 серия 17 октября
5 серия 24 октября
6 серия 31 октября
7 серия 7 ноября
8 серия 14 ноября
9 серия 21 ноября
10 серия 28 ноября
11 серия 5 декабря
12 серия 12 декабря
13 серия 19 декабря
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