Сериал «Доктор Одиссей»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 26 сентября на ABC пройдет премьера сериала «Доктор Одиссей». Режиссером проекта выступил Пэрис Барклай («Монстр»).

По сюжету драмы новый бортовой врач вместе со своей командой сталкивается с уникальными медицинскими ситуациями на роскошном круизном лайнере.

В сериале снялись Джошуа Джексон, Дон Джонсон, Филлипа Су, Шон Тил, Ной Фернли, Джиджи Зумбадо, Джулиан Ларах, Аманда Ри, Анна МакДональд и Мэйсон Трублад.

Трейлер сериала «Доктор Одиссей»

Расписание релиза эпизодов сериала «Доктор Одиссей»