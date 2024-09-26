Сериал «Доктор Одиссей»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 26 сентября на ABC пройдет премьера сериала «Доктор Одиссей». Режиссером проекта выступил Пэрис Барклай («Монстр»).
По сюжету драмы новый бортовой врач вместе со своей командой сталкивается с уникальными медицинскими ситуациями на роскошном круизном лайнере.
В сериале снялись Джошуа Джексон, Дон Джонсон, Филлипа Су, Шон Тил, Ной Фернли, Джиджи Зумбадо, Джулиан Ларах, Аманда Ри, Анна МакДональд и Мэйсон Трублад.
Трейлер сериала «Доктор Одиссей»
Расписание релиза эпизодов сериала «Доктор Одиссей»
|1 серия
|26 сентября
|2 серия
|3 октября
|3 серия
|10 октября
|4 серия
|17 октября
|5 серия
|24 октября
|6 серия
|31 октября
|7 серия
|7 ноября
|8 серия
|14 ноября
|9 серия
|21 ноября
|10 серия
|28 ноября
|11 серия
|5 декабря
|12 серия
|12 декабря
|13 серия
|19 декабря
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