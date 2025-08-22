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Доктор Кто сериал: будет ли продолжение, спин-оффы и сотрудничество с Disney
Фильмы и сериалы

22 августа 2025, 21:45

2 мин.

Сериал «Доктор Кто» получит продолжение

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Питер Хоар, Аманда Бротчи, Бен А. Уильямс и другие, BBC, Disney+
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Питер Хоар, Аманда Бротчи, Бен А. Уильямс и другие, BBC, Disney+

После неутешительных рейтингов последнего сезона «Доктора Кто» шоураннер проекта Расселл Т. Дэвис говорил, что не знает, получит ли шоу продолжение, однако теперь, спустя два месяца после финального эпизода с любопытной регенерацией стало известно, что поклонники сериала все-таки дождутся новых серий.

««Доктор Кто» никуда не денется», — заверила директор по контенту BBC Кейт Филлипс. Благодаря отличному партнерству с Disney в следующем году мы увидим «Войну между сушей и морем» (будущий спин-офф телесериала «Доктор Кто» о ЮНИТ и морских дьяволах, — Прим. ред.), но в будущем, с Disney или без него, «Доктор Кто» все еще будет на BBC. ТАРДИС никуда не денется».

Сыгравший Пятнадцатого Доктора Шути Гатва покинул сериал спустя два сезона. Кто будет новой версией Повелителя Времени, пока неизвестно. В финале второго сезона (в период возвращения Рассела Т. Дэвиса, утверждения Шути Гатвы на роль Доктора и сотрудничества с Disney отсчет сезонов начался заново) Доктор регенерировал и получил лицо одной из спутниц Повелителя Времени Розы Тайлер. Исполнительница роли Билли Пайлер пока не подтвердила, что будет новой версией культового персонажа.

По словам актрисы, поклонникам сериала нужно будет «подождать и увидеть».

Когда выйдет новый сезон «Доктора Кто»

Дата выхода следующего сезона «Доктора Кто» будет анонсирована позже. На данный момент в рамках Whoniverse (вселенной «Доктора Кто») идет работа над спин-оффом «Война между сушей и морем», главные роли в котором играют Рассел Тови и Гугу Мбата-Роу, а также анимационным сериалом для дошкольников.

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