Вся вселенная на кончиках пальцев в тизере первого сезона «Доктора Кто»
Нумерация сезонов с Пятнадцатым Доктором Шути Гатвой начинается сначала.
Doctor Who опубликовал тизер первого сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой и Милли Гибсон. Проект на пороге новой эры. Нумерация сезонов с Пятнадцатым Доктором начинается сначала.
В тизере Доктор встречает The Beatles и переживает другие приключения, говоря, что вся вселенная — на кончиках его пальцев.
Новые серии «Доктора Кто» начнут выходить в следующем году.
Ранее «Доктор Кто» опубликовал первый фрагмент рождественского спецвыпуска, который уже доступен для просмотра.
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25 дек 11:50
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