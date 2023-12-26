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Доктор Кто с Шути Гатвой: 1 сезон, перезапуск, тизер, когда выйдет
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Сегодня, 14:00

0 мин.

Вся вселенная на кончиках пальцев в тизере первого сезона «Доктора Кто»

Нумерация сезонов с Пятнадцатым Доктором Шути Гатвой начинается сначала.
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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Doctor Who опубликовал тизер первого сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой и Милли Гибсон. Проект на пороге новой эры. Нумерация сезонов с Пятнадцатым Доктором начинается сначала.

В тизере Доктор встречает The Beatles и переживает другие приключения, говоря, что вся вселенная — на кончиках его пальцев.

Новые серии «Доктора Кто» начнут выходить в следующем году.

Ранее «Доктор Кто» опубликовал первый фрагмент рождественского спецвыпуска, который уже доступен для просмотра.

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