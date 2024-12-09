Вышел трейлер рождественского спецэпизода «Доктора Кто»
Doctor Who опубликовал трейлер рождественского спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Радость миру». Режиссером спецвыпуска выступил Алекс Пиллай, а сценарий серии написал Стивен Моффат, который в прошлом был шоураннером сериала «Доктор Кто».
Спутницей Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва) в спецэпизоде «Радость миру» будет Никола Кохлан, известная по роли Пенелопы в сериале «Бриджертоны».
Трейлер рождественского спецэпизода «Доктора Кто»
Где смотреть рождественский спецэпизод «Доктора Кто»
Премьера рождественского спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Радость миру» пройдет на Disney+. Точная дата релиза спешла пока неизвестна.
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