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Доктор Кто рождественский спецэпизод 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Вышел трейлер рождественского спецэпизода «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Алекс Пиллай / Disney+
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Алекс Пиллай / Disney+
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Doctor Who опубликовал трейлер рождественского спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Радость миру». Режиссером спецвыпуска выступил Алекс Пиллай, а сценарий серии написал Стивен Моффат, который в прошлом был шоураннером сериала «Доктор Кто».

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Спутницей Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва) в спецэпизоде «Радость миру» будет Никола Кохлан, известная по роли Пенелопы в сериале «Бриджертоны».

Трейлер рождественского спецэпизода «Доктора Кто»

Где смотреть рождественский спецэпизод «Доктора Кто»

Премьера рождественского спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Радость миру» пройдет на Disney+. Точная дата релиза спешла пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали, когда начнутся съемки первого сезона сериала по «Гарри Поттеру».

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