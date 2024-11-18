Вышел отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»
Doctor Who опубликовал отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Радость миру». Режиссером спецвыпуска выступил Алекс Пиллай, а сценарий серии написал Стивен Моффат.
Спутницей Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва) в спецэпизоде будет Никола Кохлан, известная по роли Пенелопы в сериале «Бриджертоны».
Отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»
Когда выйдет рождественский спецэпизод «Доктора Кто»
Дата выхода рождественского спецэпизода «Доктора Кто», получившего название «Радость миру», будет анонсирована позже.
Последние новости
16 ноя 20:15
15 ноя 19:45
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже