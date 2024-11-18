Вышел отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»

Читайте нас в

Doctor Who опубликовал отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Радость миру». Режиссером спецвыпуска выступил Алекс Пиллай, а сценарий серии написал Стивен Моффат.

Спутницей Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва) в спецэпизоде будет Никола Кохлан, известная по роли Пенелопы в сериале «Бриджертоны».

Отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»

Когда выйдет рождественский спецэпизод «Доктора Кто»

Дата выхода рождественского спецэпизода «Доктора Кто», получившего название «Радость миру», будет анонсирована позже.