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Доктор Кто рождественский спецэпизод 2024: отрывок и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Вышел отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Алекс Пиллай / Disney+
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Алекс Пиллай / Disney+
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Doctor Who опубликовал отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Радость миру». Режиссером спецвыпуска выступил Алекс Пиллай, а сценарий серии написал Стивен Моффат.

Спутницей Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва) в спецэпизоде будет Никола Кохлан, известная по роли Пенелопы в сериале «Бриджертоны».

Отрывок рождественского спецэпизода «Доктора Кто»

Когда выйдет рождественский спецэпизод «Доктора Кто»

Дата выхода рождественского спецэпизода «Доктора Кто», получившего название «Радость миру», будет анонсирована позже.

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