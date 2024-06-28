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Доктор Кто перезапуск: Шути Гатва и Милли Гибсон о съемках сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Шути Гатва и Милли Гибсон рассказали о самых ярких моментах съемок «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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Doctor Who опубликовал видео о съемках стартового сезона перезапуска «Доктора Кто», в котором Шути Гатва (Пятнадцатый Доктор) и Милли Гибсон (спутница Руби Сандей) рассказывают о самых ярких моментах работы над проектом.

Ребут «Доктора Кто» получил крайне противоречивые отзывы. На Rotten Tomatoes у первого сезона почти стопроцентное одобрение критиков при 27% рейтинге от зрителей.

Впереди у сериала — рождественский спецвыпуск «Радость миру», сценаристом которого выступил Стивен Моффат. Его премьера пройдет в декабре этого года.

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