Шути Гатва и Милли Гибсон рассказали о самых ярких моментах съемок «Доктора Кто»
Doctor Who опубликовал видео о съемках стартового сезона перезапуска «Доктора Кто», в котором Шути Гатва (Пятнадцатый Доктор) и Милли Гибсон (спутница Руби Сандей) рассказывают о самых ярких моментах работы над проектом.
Ребут «Доктора Кто» получил крайне противоречивые отзывы. На Rotten Tomatoes у первого сезона почти стопроцентное одобрение критиков при 27% рейтинге от зрителей.
Впереди у сериала — рождественский спецвыпуск «Радость миру», сценаристом которого выступил Стивен Моффат. Его премьера пройдет в декабре этого года.
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