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Доктор Кто перезапуск 1 сезон: трейлер, дата выхода, где смотреть, Шути Гатва
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Сегодня, 12:45

1 мин.

BBC показал новый трейлер 1 сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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BBC опубликовал новый трейлер перезапущенного «Доктора Кто» с Шути Гатвой. Пятнадцатая версия Повелителя Времени продолжит путешествовать сквозь время и пространство с новой спутницей Руби Сандей (Милли Гибсон).

«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал о Повелителе Времени с потерянной планеты Галлифрей. Инопланетянин путешествует на космическом корабле ТАРДИС, похожим на полицейскую будку из 60-х, и по пути вместе со своими периодически меняющимися спутниками спасает Вселенную.

Новый сезон стартует 11 мая. Эпизоды новой эры «Доктора Кто» будут доступны для просмотра на BBC и Disney+.

Доктор Кто, Шути Гатва. Новая эра «Доктора Кто»: что известно о перезапуске сериала с Шути Гатвой
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