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«Доктор Кто» опубликовал первый фрагмент рождественского спецвыпуска
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

0 мин.

«Доктор Кто» опубликовал первый фрагмент рождественского спецвыпуска

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Доктор Кто, Шути Гатва.
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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Doctor Who опубликовал первый фрагмент рождественского спецвыпуска с Шути Гатвой (Пятнадцатый Доктор) и Милли Гибсон (Руби Сандей).

На нем группа гоблинов хочет принести в жертву своему королю ребенка, а Доктор и его спутница пытаются этому помешать.

Спецвыпуск покажут 25 декабря: он станет первым рождественским спецэпизодом «Доктора Кто» с 2017 года.

Ранее Шути Гатва показал новый дизайн звуковой отвертки Повелителя Времени.

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