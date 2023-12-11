«Доктор Кто» опубликовал первый фрагмент рождественского спецвыпуска

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Doctor Who опубликовал первый фрагмент рождественского спецвыпуска с Шути Гатвой (Пятнадцатый Доктор) и Милли Гибсон (Руби Сандей).

На нем группа гоблинов хочет принести в жертву своему королю ребенка, а Доктор и его спутница пытаются этому помешать.

Спецвыпуск покажут 25 декабря: он станет первым рождественским спецэпизодом «Доктора Кто» с 2017 года.

Ранее Шути Гатва показал новый дизайн звуковой отвертки Повелителя Времени.