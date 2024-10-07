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Дневники принцессы 3: Энн Хэтэуэй — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

1 мин.

Энн Хэтэуэй вернется в новой части «Дневников принцессы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»
Фото Кадр из фильма «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»
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Издание Variety сообщило, что Энн Хэтэуэй подтвердила свое возвращение к роли Мии Термополис в фильме «Дневники принцессы 3».

«Чудеса случаются», — написала актриса в своих соцсетях.

Режиссером новой части выступает Адель Лим («Безумная поездочка»).

«Как преданная поклонница оригинальных «Дневников принцессы», я невероятно рада принять участие в создании третьей части любимой франшизы», — сообщила Лим в своем заявлении.

Ранее стало известно, что в работу запущен сиквел «Дьявола носит Prada». Энн Хэтэуэй пока не подтвердила своего возвращения к роли Энди Сакс.

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