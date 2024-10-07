Энн Хэтэуэй вернется в новой части «Дневников принцессы»
Издание Variety сообщило, что Энн Хэтэуэй подтвердила свое возвращение к роли Мии Термополис в фильме «Дневники принцессы 3».
«Чудеса случаются», — написала актриса в своих соцсетях.
Режиссером новой части выступает Адель Лим («Безумная поездочка»).
«Как преданная поклонница оригинальных «Дневников принцессы», я невероятно рада принять участие в создании третьей части любимой франшизы», — сообщила Лим в своем заявлении.
Ранее стало известно, что в работу запущен сиквел «Дьявола носит Prada». Энн Хэтэуэй пока не подтвердила своего возвращения к роли Энди Сакс.
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