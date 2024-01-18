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Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана» победой российского кино
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:50

1 мин.

Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана» победой российского кино

Мария Маковей
Автор
Кадр из сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов считает, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это настоящая победа российского кинематографа. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что картину можно использовать в целях воспитания подрастающего поколения. При этом при просмотре сериала родители должны объяснять своим детям, что персонажи сериала делают неправильно.

Также Певцов заявил, что обвинения в адрес авторов картины в том, что они героизируют детский бандитизм, не обоснованы.

«Слово пацана» — это хорошее, качественное, честное кино, где все честно и художественным языком рассказывается о том, куда может привести любое маленькое или большое преступление. Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов, — подчеркнул депутат.

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