Диспетчер фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

18 августа, 15:25

1 мин.

Боевик «Диспетчер» выйдет в российских кинотеатрах 21 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Диспетчер», реж. Дэвид Маккензи, Thunder Road Pictures, Black Bear, Sigma Films
Фото Кадр из фильма «Диспетчер», реж. Дэвид Маккензи, Thunder Road Pictures, Black Bear, Sigma Films

21 августа в российский прокат выйдет боевик Дэвида Маккензи («Король вне закона», «Под знаменем небес») «Диспетчер». По сюжету тайный «посредник», который занимается выплатами от имени коррумпированных корпораций, идет против своих правил, пытаясь защитить нового клиента.

Кто снялся в фильме «Диспетчер»

В картине также снялись Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон, Пан Банду, Иса Дэвис, Мэттью Мехер, Сет Барриш и Виктор Гарбер.

Трейлер фильма «Диспетчер»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

