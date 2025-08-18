Боевик «Диспетчер» выйдет в российских кинотеатрах 21 августа

21 августа в российский прокат выйдет боевик Дэвида Маккензи («Король вне закона», «Под знаменем небес») «Диспетчер». По сюжету тайный «посредник», который занимается выплатами от имени коррумпированных корпораций, идет против своих правил, пытаясь защитить нового клиента.

Кто снялся в фильме «Диспетчер»

В картине также снялись Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон, Пан Банду, Иса Дэвис, Мэттью Мехер, Сет Барриш и Виктор Гарбер.