На Apple TV+ вышел документальный мини-сериал «Династия»: расписание релиза эпизодов
16 февраля на платформе Apple TV+ вышел документальный мини-сериал «Династия», посвященный 20-летнему пути команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» («Патриоты Новой Англии»).
Режиссером проекта выступил Мэттью Хамачек («Тайгер»), а сценаристом Джефф Бенедикт («Отравленные: Опасность в продуктах питания»).
Расписание релиза эпизодов документального мини-сериала «Династия»
|1 серия
|16 февраля
|2 серия
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16 февраля
|3 серия
|23 февраля
|4 серия
|23 февраля
|5 серия
|1 марта
|6 серия
|1 марта
|7 серия
|8 марта
|8 серия
|8 марта
|9 серия
|15 марта
|10 серия
|15 марта
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