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Династия 2024: дата выхода серий, где смотреть, трейлер
Фильмы и сериалы

21 февраля, 22:00

1 мин.

На Apple TV+ вышел документальный мини-сериал «Династия»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Династия»
Фото Кадр из мини-сериала «Династия»
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16 февраля на платформе Apple TV+ вышел документальный мини-сериал «Династия», посвященный 20-летнему пути команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» («Патриоты Новой Англии»).

Режиссером проекта выступил Мэттью Хамачек («Тайгер»), а сценаристом Джефф Бенедикт («Отравленные: Опасность в продуктах питания»).

Расписание релиза эпизодов документального мини-сериала «Династия»

1 серия 16 февраля
2 серия

16 февраля
3 серия 23 февраля
4 серия 23 февраля
5 серия 1 марта
6 серия 1 марта
7 серия 8 марта
8 серия 8 марта
9 серия 15 марта
10 серия 15 марта
Созвездие, 2024. На Apple TV+ стартовал сериал «Созвездие»: расписание релиза эпизодов
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