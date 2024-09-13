2 сезон сериала «Дикий» выйдет 14 сентября
14 сентября пройдет премьера второго сезона сериала «Дикий». Сюжет проекта сосредоточен на Ямане, который в детстве потерял семью и выживал в одиночку на улицах Стамбула. Позже в силу стечения обстоятельств ему удалось вернуться в родной дом, но сможет ли Яман адаптироваться к жизни с родственниками, которых давно не видел?
В сериале снялись Халит Озгюр Сары, Симай Барлас, Юрдаэр Окур, Долунай Сойсерт, Бертан Асллани, Шебнем Хассанисоуги, Рожбин Эрден, Сезер Арычай и Серай Озкан.
Трейлер 2 сезона сериала «Дикий»
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