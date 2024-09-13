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Дикий 2 сезон: трейлер и дата выхода сериала
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Сегодня, 16:00

1 мин.

2 сезон сериала «Дикий» выйдет 14 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дикий»
Фото Кадр из сериала «Дикий»
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14 сентября пройдет премьера второго сезона сериала «Дикий». Сюжет проекта сосредоточен на Ямане, который в детстве потерял семью и выживал в одиночку на улицах Стамбула. Позже в силу стечения обстоятельств ему удалось вернуться в родной дом, но сможет ли Яман адаптироваться к жизни с родственниками, которых давно не видел?

В сериале снялись Халит Озгюр Сары, Симай Барлас, Юрдаэр Окур, Долунай Сойсерт, Бертан Асллани, Шебнем Хассанисоуги, Рожбин Эрден, Сезер Арычай и Серай Озкан.

Трейлер 2 сезона сериала «Дикий»

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