Где смотреть 2 сезон сериала «Дикий»

Сегодня, 14 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Дикий». В центре сюжета — Яман, который в детстве оказался бездомными и лишь спустя долгое время смог вернуться к семье.

В сериале снялись Халит Озгюр Сары, Симай Барлас, Юрдаэр Окур, Долунай Сойсерт, Бертан Асллани, Шебнем Хассанисоуги, Рожбин Эрден, Сезер Арычай и Серай Озкан.

Где смотреть 2 сезон сериала «Дикий»

Все серии второго сезона серила «Дикий» будут выходить в России на платформе Иви и других сторонних сайтах.