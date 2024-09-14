Где смотреть 2 сезон сериала «Дикий»
Сегодня, 14 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Дикий». В центре сюжета — Яман, который в детстве оказался бездомными и лишь спустя долгое время смог вернуться к семье.
В сериале снялись Халит Озгюр Сары, Симай Барлас, Юрдаэр Окур, Долунай Сойсерт, Бертан Асллани, Шебнем Хассанисоуги, Рожбин Эрден, Сезер Арычай и Серай Озкан.
Где смотреть 2 сезон сериала «Дикий»
Все серии второго сезона серила «Дикий» будут выходить в России на платформе Иви и других сторонних сайтах.
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13 сен 17:10
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