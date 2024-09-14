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Дикий 2 сезон: где смотреть все серии онлайн в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Где смотреть 2 сезон сериала «Дикий»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дикий»
Фото Кадр из сериала «Дикий»
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Сегодня, 14 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Дикий». В центре сюжета — Яман, который в детстве оказался бездомными и лишь спустя долгое время смог вернуться к семье.

В сериале снялись Халит Озгюр Сары, Симай Барлас, Юрдаэр Окур, Долунай Сойсерт, Бертан Асллани, Шебнем Хассанисоуги, Рожбин Эрден, Сезер Арычай и Серай Озкан.

Где смотреть 2 сезон сериала «Дикий»

Все серии второго сезона серила «Дикий» будут выходить в России на платформе Иви и других сторонних сайтах.

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