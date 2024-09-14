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Дикий 2 сезон: актеры и роли — кто снялся в сериале
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Сегодня, 12:45

1 мин.

Кто снялся в сериале «Дикий»: актеры и роли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дикий»
Фото Кадр из сериала «Дикий»
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Сегодня, 14 сентября, пройдет премьера второго сезона сериала «Дикий». Проект рассказывает о Ямане, который в детстве стал бездомным и смог вернуться к семье только будучи взрослым.

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Актеры и персонажи сериала «Дикий»

  • Халит Озгюр Сары — Яман/Али;

  • Симай Барлас — Руя;

  • Бертан Асллани — Алаз Сойсалан;

  • Долунай Сойсерт — Неслихан Сойсалан;

  • Рожбин Эрден — Аси;

  • Шебнем Хассанисоуги — Шебнем;

  • Юрдаэр Окур — Серхан Сойсалан;

  • Сезер Арычай — Джесур.

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