Кто снялся в сериале «Дикий»: актеры и роли
Сегодня, 14 сентября, пройдет премьера второго сезона сериала «Дикий». Проект рассказывает о Ямане, который в детстве стал бездомным и смог вернуться к семье только будучи взрослым.
Актеры и персонажи сериала «Дикий»
- Халит Озгюр Сары — Яман/Али;
-
Симай Барлас — Руя;
-
Бертан Асллани — Алаз Сойсалан;
-
Долунай Сойсерт — Неслихан Сойсалан;
-
Рожбин Эрден — Аси;
-
Шебнем Хассанисоуги — Шебнем;
-
Юрдаэр Окур — Серхан Сойсалан;
-
Сезер Арычай — Джесур.
Последние новости
13 сен 17:10
13 сен 16:00
13 сен 14:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже