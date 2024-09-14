Кто снялся в сериале «Дикий»: актеры и роли

Сегодня, 14 сентября, пройдет премьера второго сезона сериала «Дикий». Проект рассказывает о Ямане, который в детстве стал бездомным и смог вернуться к семье только будучи взрослым.

Актеры и персонажи сериала «Дикий»