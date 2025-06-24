Диего Луна рассказал, какие роли ему предлагали до «Звездных войн»

Во время круглого стола, организованного The Hollywood Reporter, Диего Луна рассказал, что до работы в «Звездных войнах» в Голливуде ему предлагали роли только наркоторговцев.

«До «Звездных войн» все проекты, которые мне предлагали, были о наркоторговцах, — вспоминал актер. — Я мог быть хорошим, не жестоким наркоторговцем, но все еще наркоторговцем».

Актер добавил, что на ранних этапах карьеры ему советовали не акцентировать внимание на своем происхождении.

«Я помню, как меня спрашивали: «Ты собираешься убрать свой акцент?» Больше такого нет», — добавил актер.

Во вселенной «Звездных войн» Диего Луна сыграл разведчика Кассиана Андора в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и в сериале «Андор».