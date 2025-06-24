Стиль жизни
Диего Луна рассказал, какие роли ему предлагали до Звездных войн
Фильмы и сериалы

24 июня, 20:30

1 мин.

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

Во время круглого стола, организованного The Hollywood Reporter, Диего Луна рассказал, что до работы в «Звездных войнах» в Голливуде ему предлагали роли только наркоторговцев.

«До «Звездных войн» все проекты, которые мне предлагали, были о наркоторговцах, — вспоминал актер. — Я мог быть хорошим, не жестоким наркоторговцем, но все еще наркоторговцем».

Андор 2 сезон: Тони Гилрой о&nbsp;съемках сериала&nbsp;&mdash; вырезанные сцены.Во 2-м сезоне сериала «Андор» нет ни одной вырезанной сцены

Актер добавил, что на ранних этапах карьеры ему советовали не акцентировать внимание на своем происхождении.

«Я помню, как меня спрашивали: «Ты собираешься убрать свой акцент?» Больше такого нет», — добавил актер.

Во вселенной «Звездных войн» Диего Луна сыграл разведчика Кассиана Андора в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и в сериале «Андор».

Андор 2 сезон: отзывы.«У меня друзья повсюду»: каким получился второй сезон сериала «Андор» и стоит ли его смотреть

