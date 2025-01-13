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Дидди Создание плохого парня 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 21:05

0 мин.

Документальный фильм «Дидди: Создание плохого парня» выйдет 14 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального фильма «Дидди: Создание плохого парня», реж. Эл-Би Шор / Peacock
Фото Кадр из документального фильма «Дидди: Создание плохого парня», реж. Эл-Би Шор / Peacock
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Завтра, 14 января, на платформе Peacock выйдет документальный фильм «Дидди: Создание плохого парня». Проект рассказывает о периоде жизни Пи Дидди до широкой известности.

Режиссером документального фильма выступил Эл-Би Шор, это его дебютная работа в качестве постановщика.

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Трейлер документального фильма «Дидди: Создание плохого парня»

Пи&nbsp;Дидди может быть связан с&nbsp;масштабными пожарами в&nbsp;Лос-Анджелесе. Пи Дидди может быть связан с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе

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