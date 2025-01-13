Документальный фильм «Дидди: Создание плохого парня» выйдет 14 января
Завтра, 14 января, на платформе Peacock выйдет документальный фильм «Дидди: Создание плохого парня». Проект рассказывает о периоде жизни Пи Дидди до широкой известности.
Режиссером документального фильма выступил Эл-Би Шор, это его дебютная работа в качестве постановщика.
Трейлер документального фильма «Дидди: Создание плохого парня»
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