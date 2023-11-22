Дэйв Филони стал креативным директором Lucasfilm

В далекой-далекой галактике произошли многообещающие перемены — Дэйв Филони («Мандалорец», «Асока») назначен креативным директором Lucasfilm: «Когда мы планируем будущее того, что делаем сейчас, я участвую на начальном этапе».

Новая должность позволит Филони контролировать разработку будущих проектов «Звездных войн». Он будет более тесно сотрудничать с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и главой отдела разработки Кэрри Бек.

Недавно Кэти Сакхофф рассказала, что не считает Бо-Катан Крайз главной героиней «Мандалорца», добавив, что этот сериал о Дине Джарине и всегда им будет.