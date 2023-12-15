Вышел трейлер фильма «Девушка Миллера» с Мартином Фриманом и Дженной Ортегой

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Lionsgate Movies опубликовал трейлер фильма Джейд Бартлетт («Расплата») «Девушка Миллера», по сюжету которого профессор (Мартин Фриман) и протеже (Дженна Ортега) противостоят своим темным сторонам.

В картине снялись Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик, Кристин Адамс, Андре Уилкерсон, Рэй Фоули и Трэйс Хэйнс.

Премьера «Девушки Миллера» пройдет 26 января 2024 года.