Вышел трейлер фильма «Девушка Миллера» с Мартином Фриманом и Дженной Ортегой
Lionsgate Movies опубликовал трейлер фильма Джейд Бартлетт («Расплата») «Девушка Миллера», по сюжету которого профессор (Мартин Фриман) и протеже (Дженна Ортега) противостоят своим темным сторонам.
В картине снялись Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик, Кристин Адамс, Андре Уилкерсон, Рэй Фоули и Трэйс Хэйнс.
Премьера «Девушки Миллера» пройдет 26 января 2024 года.
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14 дек 20:16
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