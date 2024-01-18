Премьера фильма «Девушка Миллера» с Дженной Ортегой и Мартином Фрименом состоится 26 января

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26 января выйдет фильм «Девушка Миллера» с Дженной Ортегой и Мартином Фрименом, по сюжету которого профессор (Фриман) и его протеже (Ортега) противостоят своим темным сторонам.

Режиссером, сценаристом и продюсером проекта выступила Джейд Бартлетт. Фильм «Девушка Миллера» стал ее дебютом.

Также в картине снялись Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик, Кристин Адамс, Андре Уилкерсон, Рэй Фоули и Трэйс Хэйнс.