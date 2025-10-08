Психологический триллер «Девушка из каюты №10» с Кирой Найтли выйдет 10 октября

10 октября на платформе Netflix пройдет премьера психологического триллера Саймона Стоуна («Раскопки») «Девушка из каюты №10».

Экранизация одноименного романа Рут Уэйр рассказывает о журналистке Лоре Блэклок (Кира Найтли), которая отправляется в плавание на роскошной яхте для работы над новой статьей. Узнав, что на борту круизного лайнера совершено преступление, Лора начинает собственное расследование.

Кто снялся в фильме «Девушка из каюты №10»

В картине снялись Кира Найтли, Ханна Уоддингэм, Кая Скоделарио, Гай Пирс, Гугу Эмбата-Ро, Дэвид Аджала, Пол Кэй, Дэвид Моррисси, Дэниэл Ингс и Арт Малик.