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Девушка из каюты номер 10 фильм 2025: трейлер и дата выхода — Кира Найтли
Фильмы и сериалы

8 октября 2025, 20:50

1 мин.

Психологический триллер «Девушка из каюты №10» с Кирой Найтли выйдет 10 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Девушка из каюты № 10», реж. Саймон Стоун, Netflix
Фото Кадр из фильма «Девушка из каюты № 10», реж. Саймон Стоун, Netflix

10 октября на платформе Netflix пройдет премьера психологического триллера Саймона Стоуна («Раскопки») «Девушка из каюты №10».

Экранизация одноименного романа Рут Уэйр рассказывает о журналистке Лоре Блэклок (Кира Найтли), которая отправляется в плавание на роскошной яхте для работы над новой статьей. Узнав, что на борту круизного лайнера совершено преступление, Лора начинает собственное расследование.

Кто снялся в фильме «Девушка из каюты №10»

В картине снялись Кира Найтли, Ханна Уоддингэм, Кая Скоделарио, Гай Пирс, Гугу Эмбата-Ро, Дэвид Аджала, Пол Кэй, Дэвид Моррисси, Дэниэл Ингс и Арт Малик.

Трейлер фильма «Девушка из каюты №10»

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