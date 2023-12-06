Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт рассказали о создании второго спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию

Doctor Who опубликовал видео о создании второго спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию. Он получил название «Дикая синяя даль» и рассказывает о том, как Четырнадцатый Доктор (Дэвид Теннант) и Кэтрин Тейт (Донна Ноубл) оказались на самом краю вселенной.

Финальный спецвыпуск «Доктора Кто» уходящей эры сериала выйдет 9 декабря.