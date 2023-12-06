Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт рассказали о создании второго спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

0 мин.

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт рассказали о создании второго спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Doctor Who опубликовал видео о создании второго спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию. Он получил название «Дикая синяя даль» и рассказывает о том, как Четырнадцатый Доктор (Дэвид Теннант) и Кэтрин Тейт (Донна Ноубл) оказались на самом краю вселенной.

Финальный спецвыпуск «Доктора Кто» уходящей эры сериала выйдет 9 декабря.

дэвид теннант, доктор кто. «Дикая синяя даль»: Доктор и Донна ищут свет на краю вселенной во втором спецвыпуске «Доктора Кто»

Сериалы
1
Новости холдинга
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
14:30
Дата выхода второго сезона аниме-сериала «Магическая битва»: расписание серий
13:34
Смолов оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
5 дек 21:45
Что произошло в пятой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
5 дек 20:50
Что произошло в четвертой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»
5 дек 18:45
Опубликованы первые кадры фильма «Роднина» о выдающейся советской фигуристке
dasdsadada