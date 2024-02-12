На Супербоуле показали трейлер финального сезона сериала «Детство Шелдона»
На Супербоуле показали трейлер финального сезона сериала «Детство Шелдона». Проект представляет собой спин-офф культового ситкома «Теория большого взрыва» и рассказывает о становлении одного из его главных героев — физика-теоретика Шелдона Купера.
В проекте снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уоллес Шоун, Уайатт Макклюр и Мэтт Хобби.
Премьера финального сезона пройдет 15 февраля.
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