Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Детство Шелдона сериал 7 сезон: трейлер с Супербоула, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 06:05

0 мин.

На Супербоуле показали трейлер финального сезона сериала «Детство Шелдона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Детство Шелдона»
Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На Супербоуле показали трейлер финального сезона сериала «Детство Шелдона». Проект представляет собой спин-офф культового ситкома «Теория большого взрыва» и рассказывает о становлении одного из его главных героев — физика-теоретика Шелдона Купера.

В проекте снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уоллес Шоун, Уайатт Макклюр и Мэтт Хобби.

Премьера финального сезона пройдет 15 февраля.

Детство Шелдона, 7 сезон. Дата выхода седьмого сезона «Детства Шелдона»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд» выйдет 15 февраля
Следующий материал
Второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд» выйдет 15 февраля
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada