На Супербоуле показали трейлер финального сезона сериала «Детство Шелдона»

На Супербоуле показали трейлер финального сезона сериала «Детство Шелдона». Проект представляет собой спин-офф культового ситкома «Теория большого взрыва» и рассказывает о становлении одного из его главных героев — физика-теоретика Шелдона Купера.

В проекте снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уоллес Шоун, Уайатт Макклюр и Мэтт Хобби.

Премьера финального сезона пройдет 15 февраля.