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Детство Шелдона 7 сезон: дата выхода, расписание серий, трейлер
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Сегодня, 12:00

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Дата выхода седьмого сезона «Детства Шелдона»: расписание релиза эпизодов

Премьера финального сезона сериала «Детство Шелдона» состоится в феврале
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Детство Шелдона».
Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона»
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15 февраля состоится премьера финального седьмого сезона «Детства Шелдона» — спин-офф «Теории большого взрыва». Проект рассказывает о становлении теоретического физика Шелдона Купера.

В сериале показано поступление персонажа в среднюю школу и сопутствующая этому социальная неловкость героя, за которую его любят миллионы зрителей по всему миру.

В «Детстве Шелдона» снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уоллес Шоун, Уайатт Макклюр и Мэтт Хобби.

Расписание выхода эпизодов сериала «Детство Шелдона»

1 серия 15 февраля
2 серия 22 февраля
3 серия 29 февраля
4 серия 7 марта
5 серия 14 марта
6 серия будет анонсировано позже
7 серия 4 апреля
8 серия 11 апреля
9 серия 18 апреля
10 серия 25 апреля
11 серия 2 мая
12 серия 9 мая
13 серия 16 мая
14 серия 16 мая
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