Дата выхода седьмого сезона «Детства Шелдона»: расписание релиза эпизодов
Премьера финального сезона сериала «Детство Шелдона» состоится в феврале
15 февраля состоится премьера финального седьмого сезона «Детства Шелдона» — спин-офф «Теории большого взрыва». Проект рассказывает о становлении теоретического физика Шелдона Купера.
В сериале показано поступление персонажа в среднюю школу и сопутствующая этому социальная неловкость героя, за которую его любят миллионы зрителей по всему миру.
В «Детстве Шелдона» снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уоллес Шоун, Уайатт Макклюр и Мэтт Хобби.
Расписание выхода эпизодов сериала «Детство Шелдона»
|1 серия
|15 февраля
|2 серия
|22 февраля
|3 серия
|29 февраля
|4 серия
|7 марта
|5 серия
|14 марта
|6 серия
|будет анонсировано позже
|7 серия
|4 апреля
|8 серия
|11 апреля
|9 серия
|18 апреля
|10 серия
|25 апреля
|11 серия
|2 мая
|12 серия
|9 мая
|13 серия
|16 мая
|14 серия
|16 мая
Последние новости
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже