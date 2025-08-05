Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Детки Инструкция не прилагается фильм 2025: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

5 августа, 16:30

1 мин.

Комедия «Детки: Инструкция не прилагается» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Детки: Инструкция не прилагается», реж. Марина Сересески, Basque Films, La Pepa Films
Фото Кадр из фильма «Детки: Инструкция не прилагается», реж. Марина Сересески, Basque Films, La Pepa Films

7 августа в российский прокат выйдет картина Марины Сересески («Пусть начнется танец») «Детки: Инструкция не прилагается». В центре сюжета проекта убежденный холостяк Лео, жизнь которого в одночасье меняется после внезапного появления в ней ребенка.

Кто снялся в фильме «Детки: Инструкция не прилагается»

В картине снялись Пако Леон, Майя Сайтеги, Сильвия Алонсо, Малкольм Ситте, Яилене Сьерра, Эмбер Шена Уильямс, Горка Агинагальде, Филипп Боос и Юн Башир.

Трейлер фильма «Детки: Инструкция не прилагается»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Читайте далее
Премьера хоррора «Орудия» состоится 8 августа

  • Dinamo Poninka

    И на каком стадионе будут показывать зтот мировой фильм?

    05.08.2025

    • Следующий материал
    Премьера хоррора «Орудия» состоится 8 августа

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    19:40
    Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
    18:00
    Prime Video показал трейлер 2-го сезона сериала «Фоллаут»
    17:55
    Вышел дебютный тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
    16:05
    2-й сезон сериала «Папа в отлете» выйдет 21 ноября
    13 ноя 17:05
    Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»