Комедия «Детки: Инструкция не прилагается» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа

7 августа в российский прокат выйдет картина Марины Сересески («Пусть начнется танец») «Детки: Инструкция не прилагается». В центре сюжета проекта убежденный холостяк Лео, жизнь которого в одночасье меняется после внезапного появления в ней ребенка.

Кто снялся в фильме «Детки: Инструкция не прилагается»

В картине снялись Пако Леон, Майя Сайтеги, Сильвия Алонсо, Малкольм Ситте, Яилене Сьерра, Эмбер Шена Уильямс, Горка Агинагальде, Филипп Боос и Юн Башир.