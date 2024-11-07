Вышел трейлер сериала «Дети перемен»
Стало известно, когда состоится премьера сериала «Дети перемен»
Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер сериала «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Действие «Детей перемен» разворачивается в переломный период 90-х. По сюжету сериала семья водителя троллейбуса Флоры пытается найти свое место в новом мире.
Кто снялся в сериале «Дети перемен»
В проекте снялись Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов, Артем Кошман и Софья Лебедева.
Трейлер сериала «Дети перемен»
Когда выйдет сериал «Дети перемен»
Премьера сериала «Дети перемен» пройдет 21 ноября.
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