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Дети перемен сериал 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:35

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Дети перемен»

Стало известно, когда состоится премьера сериала «Дети перемен»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер сериала «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами проекта выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Действие «Детей перемен» разворачивается в переломный период 90-х. По сюжету сериала семья водителя троллейбуса Флоры пытается найти свое место в новом мире.

Кто снялся в сериале «Дети перемен»

В проекте снялись Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов, Артем Кошман и Софья Лебедева.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Когда выйдет сериал «Дети перемен»

Премьера сериала «Дети перемен» пройдет 21 ноября.

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