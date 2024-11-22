Кто снялся в сериале «Дети перемен»: актеры и роли
На Wink и START состоялась премьера сериала «Дети перемен». Проект Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье водителя троллейбуса Флоры, которая пытается адаптироваться к нестабильному периоду 90-х.
Актеры и персонажи сериала «Дети перемен»
- Виктория Исакова — Флора: мать Петра, Юры и Руслана, водитель троллейбуса;
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Слава Копейкин — Петр: старший сын Флоры, брат Руслана и Юры, правая рука Михалыча;
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Хетаг Хинчагов — Руслан: младший сын Флоры, брат Юры и Петра;
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Макар Хлебников — Юра: средний сын Флоры, брат Руслана и Петра;
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Тимофей Трибунцев — Сергей Михалыч Жигалин, криминальный авторитет;
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Кузьма Котрелев — Виктор Самохин, милиционер, друг Юры;
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Сергей Гилев — Генрих Павлович, отец Юры;
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Александр Яценко — Валера певец, артист;
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Артем Кошман — Лев (Энштейн);
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Андрей Максимов — Борис, музыкальный продюсер;
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Лев Зулькарнаев — Родион, друг Юры;
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Артем Быстров — Сальников;
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Денис Парамонов — Липчук, милиционер;
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Софья Лебедева — Саша Лебедь;
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Дарья Матвеева — Умка;
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Руслан Братов — Лаша: бывший муж Флоры, отец Руслана, торговец на рынке;
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Александр Матросов — Карась, отец Петра, уголовник;
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Филипп Дьячков — Ряба, бандит из группировки Михалыча.
Трейлер сериала «Дети перемен»