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Дети перемен сериал 2024: кто снялся — актеры и роли
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Кто снялся в сериале «Дети перемен»: актеры и роли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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На Wink и START состоялась премьера сериала «Дети перемен». Проект Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье водителя троллейбуса Флоры, которая пытается адаптироваться к нестабильному периоду 90-х.

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Актеры и персонажи сериала «Дети перемен»

  • Виктория Исакова — Флора: мать Петра, Юры и Руслана, водитель троллейбуса;

  • Слава Копейкин — Петр: старший сын Флоры, брат Руслана и Юры, правая рука Михалыча;

  • Хетаг Хинчагов — Руслан: младший сын Флоры, брат Юры и Петра;

  • Макар Хлебников — Юра: средний сын Флоры, брат Руслана и Петра;

  • Тимофей Трибунцев — Сергей Михалыч Жигалин, криминальный авторитет;

  • Кузьма Котрелев — Виктор Самохин, милиционер, друг Юры;

  • Сергей Гилев — Генрих Павлович, отец Юры;

  • Александр Яценко — Валера певец, артист;

  • Артем Кошман — Лев (Энштейн);

  • Андрей Максимов — Борис, музыкальный продюсер;

  • Лев Зулькарнаев — Родион, друг Юры;

  • Артем Быстров — Сальников;

  • Денис Парамонов — Липчук, милиционер;

  • Софья Лебедева — Саша Лебедь;

  • Дарья Матвеева — Умка;

  • Руслан Братов — Лаша: бывший муж Флоры, отец Руслана, торговец на рынке;

  • Александр Матросов — Карась, отец Петра, уголовник;

  • Филипп Дьячков — Ряба, бандит из группировки Михалыча.

Трейлер сериала «Дети перемен»

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