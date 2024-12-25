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Дети перемен сериал 2024: когда выйдет 8 серия — дата выхода 8 серии
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Сегодня, 16:25

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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На платформах Wink и START подходит к концу криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

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Действие проекта разворачивается в нестабильные 90-е годы. Сериал рассказывает о сыновьях водителя троллейбуса Флоры, которые выбирают разные способы адаптации к суровой окружающей реальности.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера восьмого и финального эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 2 января 2025 года.

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