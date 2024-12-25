Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дети перемен»

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На платформах Wink и START подходит к концу криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

Действие проекта разворачивается в нестабильные 90-е годы. Сериал рассказывает о сыновьях водителя троллейбуса Флоры, которые выбирают разные способы адаптации к суровой окружающей реальности.

Трейлер сериала «Дети перемен»



Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера восьмого и финального эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 2 января 2025 года.