Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дети перемен»
На платформах Wink и START подходит к концу криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».
Действие проекта разворачивается в нестабильные 90-е годы. Сериал рассказывает о сыновьях водителя троллейбуса Флоры, которые выбирают разные способы адаптации к суровой окружающей реальности.
Трейлер сериала «Дети перемен»
Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Дети перемен»
Премьера восьмого и финального эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 2 января 2025 года.
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24 дек 19:40
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