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Дети перемен сериал 2024: когда выйдет 7 серия — дата выхода 7 серии
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Сегодня, 15:05

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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На платформах Wink и START вышли шесть из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

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Действие проекта разворачивается в 90-е. Сериал рассказывает о сыновьях водителя троллейбуса Флоры, которые по-разному пытаются адаптироваться к нестабильному периоду. Трудное время постепенно ведет семью к расколу.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера седьмого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 26 декабря.

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