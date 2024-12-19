Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Дети перемен»
На платформах Wink и START вышли шесть из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».
Действие проекта разворачивается в 90-е. Сериал рассказывает о сыновьях водителя троллейбуса Флоры, которые по-разному пытаются адаптироваться к нестабильному периоду. Трудное время постепенно ведет семью к расколу.
Трейлер сериала «Дети перемен»
Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Дети перемен»
Премьера седьмого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 26 декабря.
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