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Дети перемен сериал 2024: когда выйдет 6 серия — дата выхода 6 серии
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Сегодня, 19:25

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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На платформах Wink и START вышли пять из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

Дети перемен сериал 2024: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. «Дети перемен»: как стартовал сериал о лихих 90-х со Славой Копейкиным

Сюжет проекта сосредоточен на сыновьях водителя троллейбуса Флоры, которые по-разному пытаются адаптироваться к нестабильному периоду 90-х. Тяжелое время постепенно отдаляет членов семьи друг от друга.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера шестого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 19 декабря.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Дети Перемен сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; трейлер. Стартовал сериал «Дети Перемен»: расписание релиза эпизодов
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