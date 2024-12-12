Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Дети перемен»

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На платформах Wink и START вышли пять из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

Сюжет проекта сосредоточен на сыновьях водителя троллейбуса Флоры, которые по-разному пытаются адаптироваться к нестабильному периоду 90-х. Тяжелое время постепенно отдаляет членов семьи друг от друга.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера шестого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 19 декабря.

Трейлер сериала «Дети перемен»

