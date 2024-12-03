Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Дети перемен»
На платформах Wink и START вышло три из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».
По сюжету проекта сыновья водителя троллейбуса Флоры по-разному пытаются приспособиться к суровому периоду 90-х. Героиня чувствует, что семейный раскол уже близок, но, похоже, так или иначе неизбежен.
Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Дети перемен»
Премьера четвертого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 5 декабря.
Трейлер сериала «Дети перемен»
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