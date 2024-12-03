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Дети перемен сериал 2024: когда выйдет 4 серия — дата выхода 4 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 23:05

1 мин.

Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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На платформах Wink и START вышло три из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

По сюжету проекта сыновья водителя троллейбуса Флоры по-разному пытаются приспособиться к суровому периоду 90-х. Героиня чувствует, что семейный раскол уже близок, но, похоже, так или иначе неизбежен.

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Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера четвертого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 5 декабря.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Дети Перемен сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; трейлер. Стартовал сериал «Дети Перемен»: расписание релиза эпизодов

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