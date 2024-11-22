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Дети перемен сериал 2024: когда выйдет 3 серия — дата выхода 3 серии
Фильмы и сериалы

22 ноября, 23:45

0 мин.

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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На платформах Wink и START вышли первые два эпизода восьмисерийной криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

По сюжету проекта семья водителя троллейбуса Флоры пытается приспособиться к суровому периоду 90-х.

Дети перемен, 2024, сериал про 90-е. «Дети перемен»: что известно о многосерийной криминальной драме

Трейлер сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера третьего эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 28 ноября.

Дети Перемен сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; трейлер. Стартовал сериал «Дети Перемен»: расписание релиза эпизодов

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