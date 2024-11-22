Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Дети перемен»
На платформах Wink и START вышли первые два эпизода восьмисерийной криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».
По сюжету проекта семья водителя троллейбуса Флоры пытается приспособиться к суровому периоду 90-х.
Трейлер сериала «Дети перемен»
Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Дети перемен»
Премьера третьего эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 28 ноября.
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