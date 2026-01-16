Опубликован трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Стало известно, когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»
Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер второго сезона сериала «Дети перемен» и назвал его дату выхода. Премьера продолжения проекта состоится уже в январе. В новой главе истории бывший водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова) становится авторитетным главарем группировки.
Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»
В продолжении «Детей перемен» снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.
Трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»
Второй сезон сериала «Дети перемен» стартует 29 января.
