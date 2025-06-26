Стиль жизни
Дети перемен 2 сезон: съемки, что известно и когда выйдет
Фильмы и сериалы

26 июня, 20:00

2 мин.

Начались съемки 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START

Онлайн-кинотеатр START при поддержке «НМГ Студии» приступил к съемкам второго сезона криминальной драмы «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами продолжения проекта вновь выступают Любовь Львова и Сергей Тарамаев.

Во втором сезоне «Детей перемен» бывший водитель троллейбуса Флора станет авторитетным главарем группировки.

«Линия Флоры получила мощнейшее развитие. Она стала еще сильнее, приобретя новый опыт. Но также стала и слабее, потому что ее сила — в ее семье, и семья на глазах распадается», — рассказала исполнительница роли Флоры Виктория Исакова.

Премия Golden Trailer Awards 2025: список лауреатов&nbsp;&mdash; Дети перемен.Сериал «Дети перемен» стал лауреатом американской премии Golden Trailer Awards 2025

По сюжету «Детей перемен» Флора воспитывает троих сыновей, Петра, Юру и Руслана.

«Историю Петра я представлял самым разным образом. Но — вообще не так, как придумали авторы. Все оказалось жестче и интересней», — отметил исполнитель роли Петра Слава Копейкин.

«Для нас съемки — это мистический процесс, связанный с очень тонкими материями и энергией всех участников, от осветителей до актеров. Новые персонажи, безусловно, привнесут и в сюжет, и на площадку нечто совершенно иное, но пока их появление хочется сохранить в тайне», — рассказали режиссеры и сценаристы сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Первые фото со съемок 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink, START

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»

Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет объявлена позже.

Дети перемен: актеры и&nbsp;персонажи.«Дети перемен»: что известно о 2-м сезоне криминальной драмы

