Начались съемки 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Онлайн-кинотеатр START при поддержке «НМГ Студии» приступил к съемкам второго сезона криминальной драмы «Дети перемен». Режиссерами и сценаристами продолжения проекта вновь выступают Любовь Львова и Сергей Тарамаев.
Во втором сезоне «Детей перемен» бывший водитель троллейбуса Флора станет авторитетным главарем группировки.
«Линия Флоры получила мощнейшее развитие. Она стала еще сильнее, приобретя новый опыт. Но также стала и слабее, потому что ее сила — в ее семье, и семья на глазах распадается», — рассказала исполнительница роли Флоры Виктория Исакова.
По сюжету «Детей перемен» Флора воспитывает троих сыновей, Петра, Юру и Руслана.
«Историю Петра я представлял самым разным образом. Но — вообще не так, как придумали авторы. Все оказалось жестче и интересней», — отметил исполнитель роли Петра Слава Копейкин.
«Для нас съемки — это мистический процесс, связанный с очень тонкими материями и энергией всех участников, от осветителей до актеров. Новые персонажи, безусловно, привнесут и в сюжет, и на площадку нечто совершенно иное, но пока их появление хочется сохранить в тайне», — рассказали режиссеры и сценаристы сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Первые фото со съемок 2-го сезона сериала «Дети перемен»
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дети перемен»
Дата выхода второго сезона сериала «Дети перемен» будет объявлена позже.